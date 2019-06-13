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В Анапе пятилетний ребенок из Ростовской области чуть не утонул в море

В Анапе пятилетний ребенок из Ростовской области чуть не утонул в море
В Анапе в семье из Ростовской области чуть не случилось горе - их пятилетнего малыша унесло волной в Черное море. Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, на мальчике был спасательный круг, благодаря чему он не утонул.

Выяснилось, что бабушка и мать вместе с ребенком приехали отдыхать на берег Черного моря. В один из дней они пришли на городской пляж Анапы и пошли купаться. Вскоре взрослые вернулись, а малышу разрешили еще немного поиграть на берегу.

Женщины разговорились и не заметили, как мальчик и вовсе пропал из виду. Они принялись его искать, но все попытки не принесли никаких результатов. Тогда родственники ребенка обратились в полицию.

Спасатели выехали на лодке в море. Спустя несколько минут ребенок был найден в трех километрах от места отдыха. Малыш не пострадал благодаря спасательному кругу, который был на нем.

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