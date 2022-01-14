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В Аксайском районе водитель легковушки погиб в аварии с КамАЗом

В Аксайском районе водитель легковушки погиб в аварии с КамАЗом
В Аксайском районе в ДТП погиб водитель легковушки. Авария произошла днем 16 января на трассе М-4-«Дон».

По информации УГИБДД по Ростовской области, 35-летний водитель КамАЗа ехал по правой полосе автодороги. На 1 027-м километре он врезался в попутный ВАЗ-2010.

Удар оказался настолько мощным, что легковушка сложилась гармошкой. Шансов выжить в покороженной машине практически не оставалось.

- В аварии погиб 61-летний водитель ВАЗа, - уточнили в ведомстве. - Он скончался от поученных травм.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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