На трассе под Ростовом водитель легковушки погиб в ДТП с КамАЗом

В Ростовской области произошла смертельная авария с участием КамАЗа. ДТП случилось в Родионово-Несветайском районе около 20 часов 29 октября.В тот вечер водитель «Киа Рио» ехал по трассе Ростов - Новошахтинск. В районе 49-го километра (село Несветай) он выехал на встречную полосу. Водитель КамАЗа, двигавшийся по встречке, не смог избежать столкновения. От сильного удара иномарка получила множество механических повреждений. Восстановить ее вряд ли удастся.По информации УГИБДД по Ростовской области, водитель легковушки получил тяжелые травмы. Он не дождался медиков и скончался на месте ДТП.