В Аксайском районе при пожаре погиб 42-летний мужчина

В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 42-летний мужчина. Происшествие случилось 30 марта после полуночи в станице Мишкинской на улице Солнечной.Одноэтажное строение горело на площади 10 квадратных метров. После ликвидации пламени в одной из комнат спасатели обнаружили тело хозяина дома. Труп передели бригаде медиков, которые констатировали смерть. Тело отправили в морг.Как рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области, для тушения пожара привлекали семь человек личного состава и две единицы техники.