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В Аксайском районе при пожаре погиб 42-летний мужчина

В Аксайском районе при пожаре погиб 42-летний мужчина
В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 42-летний мужчина. Происшествие случилось 30 марта после полуночи в станице Мишкинской на улице Солнечной.

Одноэтажное строение горело на площади 10 квадратных метров. После ликвидации пламени в одной из комнат спасатели обнаружили тело хозяина дома. Труп передели бригаде медиков, которые констатировали смерть. Тело отправили в морг.

Как рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области, для тушения пожара привлекали семь человек личного состава и две единицы техники.

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