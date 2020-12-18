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В Гуково при пожаре в частном доме погиб 64-летний мужчина

В Гуково при пожаре в частном доме погиб 64-летний мужчина
В городе Гуково при пожаре в частном доме погиб 64-летний мужчина. Происшествие случилось утром 19 декабря на улице Первомайской.

Строение горело на площади 48 квадратных метров. Без жертв не обошлось. После локализации пламени спасатели обнаружили в одной из комнат тело мужчины. Труп передали в морг.

Как рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печи на твердом топливе.

К тушению огня привлекали шесть спасателей и две единицы техники.

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