В Аксайском район дотла сгорела хозяйственная постройка. ЧП произошло в поселке Ковалевка 21 января.
Пламя охватило строение на улице Ильича ранним утром. Густой столб дыма в небе заметили жители. Они вызвали спасателей.
К счастью, в огне никто из людей не пострадал.
В этот же день в поселке сгорел частный дом на улице Образцовая, 80. Здание воспламенилось после полуночи. Площадь возгорания составила 80 квадратов. Огонь удалось потушить примерно через три часа. В происшествии 36-летний житель сгоревшего дома был госпитализирован с отравлением угарным газом.