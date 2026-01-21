Новости
В Аксайском район дотла сгорела хозяйственная постройка

В Аксайском район дотла сгорела хозяйственная постройка. ЧП произошло в поселке Ковалевка 21 января.

Пламя охватило строение на улице Ильича ранним утром. Густой столб дыма в небе заметили жители. Они вызвали спасателей.

- Примерно через полчаса возгорание на площади 20 квадратов потушила одна пожарная часть, - уточнили в МБУ АР «УПЧС».


К счастью, в огне никто из людей не пострадал.

В этот же день в поселке сгорел частный дом на улице Образцовая, 80. Здание воспламенилось после полуночи. Площадь возгорания составила 80 квадратов. Огонь удалось потушить примерно через три часа. В происшествии 36-летний житель сгоревшего дома был госпитализирован с отравлением угарным газом.
Фото: МБУ АР «УПЧС»
