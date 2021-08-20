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В Аксае разыскивают 14-летнюю девочку

В Аксае разыскивают 14-летнюю девочку
В Аксае без вести пропала 14-летняя девочка. Алиса Шпыркова ушла из дома 19 августа и до сих пор не вернулась обратно.

Она выглядит на 16-17 лет, ростом 178 сантиметров. Глаза у подростка карие, волосы темные прямые, выше плеч. Была одета в серую джинсовую куртку, обута в черные кроссовки, с собой взяла бордовый рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении Алисы Шпырковой, сообщите в ОМВД России по Аксайскому району: 8 (86350) 5-40-49 или 8 (86350) 7-10-04.

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