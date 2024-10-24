В Ростовской области на заброшенной ферме при пожаре погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС по РО

В поселке Самбек Ростовской области на заброшенной ферме при пожаре погиб мужчина. ЧП случилось 24 октября.Возгорание началось около 5:00. Местные жители, заметив пламя, вызвали пожарных. На место происшествия выехали 12 спасателей на трех спецмашинах. Огонь успел распространиться на площадь 100 квадратных метров. Только спустя полтора часа пожар был потушен.Очевидцы сообщают, что погибший злоупотреблял алкоголем.- Наиболее вероятная причина пожара - поджог, который совершил сам погибший, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.