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За неделю в Ростовской области зарегистрировали более 14 тысяч заболели ОРВИ

За неделю в Ростовской области зарегистрировали более 14 тысяч заболели ОРВИ
За неделю в Ростовской области зарегистрировали более 14 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что составляет 33,7 случая на 10 тысяч населения. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, этот показатель на 17,9% ниже эпидемического порога.

С 14 по 20 октября у пациентов были выявлены следующие заболевания: гонконгский грипп, риновирусы, сезонные коронавирусы, парагрипп, бокавирусы, аденовирусы и метапневмовирусы.

На данный момент в Ростовской области более 32% населения уже сделали прививку.
Фото: Ростов ру
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