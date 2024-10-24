За неделю в Ростовской области зарегистрировали более 14 тысяч заболели ОРВИ

Фото: Ростов ру

За неделю в Ростовской области зарегистрировали более 14 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что составляет 33,7 случая на 10 тысяч населения. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, этот показатель на 17,9% ниже эпидемического порога.С 14 по 20 октября у пациентов были выявлены следующие заболевания: гонконгский грипп, риновирусы, сезонные коронавирусы, парагрипп, бокавирусы, аденовирусы и метапневмовирусы.На данный момент в Ростовской области более 32% населения уже сделали прививку.