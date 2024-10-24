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К поиску пропавшей в Ростове 14-летней девочки подключились полицейские

К поиску пропавшей в Ростове 14-летней девочки подключились полицейские
Сотрудники полиции подключились к поиску пропавшей в Ростове 14-летней девочки. Валерия Тихонова не появлялась дома с 23 октября.

Школьница отправилась на уроки, после чего перестала выходить на связь. Когда девочка не вернулась с занятий, родители забили тревогу. Родственники и друзья семьи стали распространять ориентировки на пропавшую по социальным сетям.

Согласно им, Валерия худощавого телосложения. У нее светло-каштановые волосы и карие глаза. Последний раз школьницу видели одетой в серую куртку и черные штаны. С собой у нее был рюкзак.

Если вы знаете, где находится Валерия, позвоните по номеру: 102.
Фото: соцсети
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