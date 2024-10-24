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В Ростове спустя сутки нашли пропавшую восьмиклассницу

В Ростове спустя сутки нашли пропавшую восьмиклассницу
В Ростове-на-Дону спустя сутки нашли пропавшую 14-летнюю девочку. Валерия Т. не появлялась дома с 23 октября.

Тем утром школьница отправилась на уроки в лицей №57, который находится на улице Мечникова. Спустя время связь с ней оборвалась, а сама восьмиклассница не вернулась домой.

Обеспокоенные родители написали заявление в полицию. К поискам подключились десятки неравнодушных людей. К счастью, общими усилиями Валерию удалось отыскать.

- Инспекторами по делам несовершеннолетних с подростком и ее родителями была проведена профилактическая беседа, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Фото: соцсети
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