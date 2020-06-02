В Гуково бесследно исчезла 8-летняя девочка

В Гуково без вести пропала 8-летняя школьница. Кира Грузинова уехала из дома по адресу: улица Ватутина, 25 на велосипеде салатового цвета около шести часов вечера 4 июня и до сих пор не вернулась обратно.Родители девочки обошли все ближайшие улицы, обзвонили всех знакомых, но дочь так и не удалось отыскать. На вид Кире - 7-8 лет. Рост в ориентировке не указан. Волосы русые, ниже плеч, глаза карие. Сообщается, что девочка была одета в серую кофту, черные лосины, обута в кроссовки. С собой у нее лиловый рюкзак.Если вам что-либо известно о местонахождении Киры Грузиновой, обратитесь по номерам: 112 или 102.