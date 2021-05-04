В Аксае мужчина на иномарке попал в жуткое ДТП: погибла женщина

Жуткое ДТП устроил мужчина за рулем «Хендай i 20» в Аксае. Происшествие случилось около 21 часа 6 мая на улице Ленина.Мужчина мчал на высокой скорости и не заметил, как на пешеходный переход вышла женщина. Он попытался притормозить, но столкновения избежать не удалось - пенсионерка оказалась под колесами многокилограммовой машины. После удара иномарка вылетела в кювет и врезалась в деревья на обочине.- 65-летняя женщина-пешеход скончалась на месте ДТП, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Водитель чудом остался жив. Судя по фото, машина оказалась разбита в хлам и не подлежит восстановлению.