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В Аксае мужчина на иномарке попал в жуткое ДТП: погибла женщина

В Аксае мужчина на иномарке попал в жуткое ДТП: погибла женщина
Жуткое ДТП устроил мужчина за рулем «Хендай i 20» в Аксае. Происшествие случилось около 21 часа 6 мая на улице Ленина.

Мужчина мчал на высокой скорости и не заметил, как на пешеходный переход вышла женщина. Он попытался притормозить, но столкновения избежать не удалось - пенсионерка оказалась под колесами многокилограммовой машины. После удара иномарка вылетела в кювет и врезалась в деревья на обочине.

- 65-летняя женщина-пешеход скончалась на месте ДТП, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Водитель чудом остался жив. Судя по фото, машина оказалась разбита в хлам и не подлежит восстановлению.

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