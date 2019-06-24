Под колесами трактора в Таганроге погибла 67-летняя женщина



Пожилая женщина скончалась под колесами трактора в Таганроге. Дорожно-транспортное происшествие случилось 25 июня на улице Мира.



Предварительно, 67-летняя женщина вышла на проезжую часть на нерегулируемом переходе на запрещающий сигнал светофора. Ехавший в это время 44-летний мужчина на тракторе не успел притормозить и сбил пенсионерку.



- В результате ДТП она скончалась на месте происшествия, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По факту ДТП проводится проверка.