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Под колесами трактора в Таганроге погибла 67-летняя женщина

Под колесами трактора в Таганроге погибла 67-летняя женщина
Пожилая женщина скончалась под колесами трактора в Таганроге. Дорожно-транспортное происшествие случилось 25 июня на улице Мира.

Предварительно, 67-летняя женщина вышла на проезжую часть на нерегулируемом переходе на запрещающий сигнал светофора. Ехавший в это время 44-летний мужчина на тракторе не успел притормозить и сбил пенсионерку.

- В результате ДТП она скончалась на месте происшествия, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По факту ДТП проводится проверка.

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