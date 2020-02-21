Упавшие деревья повредили провода: жители нескольких районов Ростова остались без света



В Ростове-на-Дону произошло сразу несколько случаев обрыва проводов. Линии электропередач оказались повреждены из-за упавших деревьев.



В ночь с 24 на 25 февраля на донскую столицу обрушился ветер силой до 20 метров в секунду. Из-за этого в городе традиционно стали падать деревья. Так, один случай произошёл на улице Мечникова на территории Научно-исследовательского института акушерства и педиатрии. Ствол повис на проводах, нарушив уличное освещение. Спасатели выехали на место и распилили дерево.



В переулке Университетском гигантское растение повалилось прямо на проезжую часть, оборвав линии электропередач. Специалисты убрали его с дороги.



Третий инцидент случился на улице Первомайской в Ворошиловском районе. Здесь из-за сильного ветра дерево упало на частный дом, повредив провода. Так как происшествие приключилось в тёмное время суток, сотрудники спасательного подразделения решили перенести работы на утро. Во вторник 25 февраля дерево убрали.



В городском Управлении по делам ГО и ЧС добавили, что в результате ЧП никто не пострадал.