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У железной дороги в Ростовской области на большой площади горел камыш

У железной дороги в Ростовской области на большой площади горел камыш
В Ростовской области на площади 300 квадратных метров горел камыш у железной дороги. Пожар случился неподалеку от станицы Синявской Неклиновского района.

Сообщение о возгорание поступило около четырех часов дня 5 октября. Выехавшие на место четыре спасателя на одной спецмашине боролись с огнем около часа.

Полностью потушить пламя удалось к пяти часам дня на площади 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Фото: Дарья Владимирова/ГУП РО «Дон-Медиа»/don24.ru

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