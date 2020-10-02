У железной дороги в Ростовской области на большой площади горел камыш

В Ростовской области на площади 300 квадратных метров горел камыш у железной дороги. Пожар случился неподалеку от станицы Синявской Неклиновского района.Сообщение о возгорание поступило около четырех часов дня 5 октября. Выехавшие на место четыре спасателя на одной спецмашине боролись с огнем около часа.Полностью потушить пламя удалось к пяти часам дня на площади 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.Фото: Дарья Владимирова/ГУП РО «Дон-Медиа»/don24.ru