Тысячи жителей СНТ «Северный» в Ростове остались без газа из-за аварии

В Ростове-на-Дону тысячи жителей садово-некоммерческого товарищества «Северный» остались без газа. Происшествие случилось утром 15 сентября.Как стало известно Rostov.ru, во время погрузочно-разгрузочных работ КамАЗ повредил газопровод. В результате аварии он загорелся. На место срочно вызвали газовщиков, которые перекрыли доступ топлива во избежание взрыва газа.Как рассказали в пресс-службе Газпром газораспределение Ростов-на-Дону, газорегуляторный пункт садоводческого товарищества изношен и представляет собой опасность для жителей, так как в результате даже небольшой поломки могут произойти непоправимые последствия.Как оказалось, ресурсоснабжающая организация не имеет права осуществлять какие-либо действия в товариществе, так как у них нет никаких договорных отношений. Поэтому на повторный пуск газа в дома жителей товарищества, а также на его эксплуатацию нет законных оснований.Как только у людей появится договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, им смогут подключить топливо.