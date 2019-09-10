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Пенсионерка пострадала в ДТП с участием грузовика в Ростовской области

Пенсионерка пострадала в ДТП с участием грузовика в Ростовской области
В ДТП в Ростовской области 80-летняя женщина получила тяжёлые травмы. Авария с участием грузовика и «ВАЗ-2110» произошла в Шахтах на улице Маяковского. ДТП случилось 10 сентября около 10:30.

Пенсионерка вместе с 83-летним супругом ехала на ВАЗе. По предварительным данным, автомобилист превысил скорость и потерял управление. Он врезался в припаркованный у дороги «ГАЗ-3302», в котором не было водителя.

- В результате столкновения пострадала 80-летняя пассажирка легкового автомобиля, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

С тяжёлыми травмами её доставили в больницу. По данному факту проводится проверка.

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