В Ростовской области в столкновении «Ауди» и «Хендай» пострадали двое



Два человека пострадали при столкновении двух иномарок в Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Новочеркасске около полудня 31 октября. Авария произошла на въезде в город со стороны М-4 «Дон».



По предварительным данным, водитель «Ауди 100», двигаясь по проезжей части, стал разворачиваться. Он не заметил, что в этот момент в левом ряду ехал автомобилист за рулём «Хёндай Акцент». Водитель корейского авто не успел увернуться и врезался в «Ауди».



Водитель и пассажир «Акцента» получили травмы. На месте работали сотрудники скорой помощи. Они оказали пострадавшим помощь на месте.