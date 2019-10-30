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В Ростовской области в столкновении «Ауди» и «Хендай» пострадали двое

В Ростовской области в столкновении «Ауди» и «Хендай» пострадали двое
Два человека пострадали при столкновении двух иномарок в Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Новочеркасске около полудня 31 октября. Авария произошла на въезде в город со стороны М-4 «Дон».

По предварительным данным, водитель «Ауди 100», двигаясь по проезжей части, стал разворачиваться. Он не заметил, что в этот момент в левом ряду ехал автомобилист за рулём «Хёндай Акцент». Водитель корейского авто не успел увернуться и врезался в «Ауди».

Водитель и пассажир «Акцента» получили травмы. На месте работали сотрудники скорой помощи. Они оказали пострадавшим помощь на месте.

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