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Три человека пострадали в аварии в Белой Калитве

Три человека пострадали в аварии в Белой Калитве
В Ростовской области парень устроил ДТП с пострадавшими. Как сообщил DonDay, авария произошла в городе Белая Калитва 26 августа около 02:30.

В ту ночь двое ребят из хутора Нижняя Поповка катались с подругой из Калитвы на «Приоре». На Театральной площади 26-летний водитель не справился с управлением. Легковушка на скорости врезалась в дерево на тротуаре.

Удар был настолько сильным, что автомобиль отбросило на несколько метров. Очевидцы тут же вызвали спасателей. Травмы получили все трое. У 23-летней девушки были жуткие синяки на ногах, у 21-летнего парня сломан нос и раны на лице. Больше всех досталось водителю. Его с закрытой травмой грудопоясничной области пришлось госпитализировать. Парень проходит лечение в ЦРБ.
Фото: Rostov.ru.
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