Три человека пострадали в аварии в Белой Калитве

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области парень устроил ДТП с пострадавшими. Как сообщил DonDay, авария произошла в городе Белая Калитва 26 августа около 02:30.В ту ночь двое ребят из хутора Нижняя Поповка катались с подругой из Калитвы на «Приоре». На Театральной площади 26-летний водитель не справился с управлением. Легковушка на скорости врезалась в дерево на тротуаре.Удар был настолько сильным, что автомобиль отбросило на несколько метров. Очевидцы тут же вызвали спасателей. Травмы получили все трое. У 23-летней девушки были жуткие синяки на ногах, у 21-летнего парня сломан нос и раны на лице. Больше всех досталось водителю. Его с закрытой травмой грудопоясничной области пришлось госпитализировать. Парень проходит лечение в ЦРБ.