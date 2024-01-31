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В Таганроге два человека пострадали, врезавшись на «Приоре» в дерево. Авария произошла на улице Дзержинского 30 января.Около 21:00 «Шкода» под управлением 37-летнего мужчины выезжала с парковки. В это время по дороге ехал 20-летний парень на «Приоре». Чтобы избежать столкновения, водитель «Лады» повернул руль, вылетел с проезжей части и врезался в дерево. От удара легковушку сплющило, бампер смяло, а лобовое стекло вылетело.Как сообщили в УГИБДД, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Лады Приоры». Травмы были несерьезные, и им оказали разовую медицинскую помощь на месте.