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Транспортная прокуратура контролирует расследование загрязнения реки Дон

Транспортная прокуратура контролирует расследование загрязнения реки Дон
Транспортная прокуратура взяла на контроль расследование загрязнения реки Дон химикатами. Об этом сообщила Южная Транспортная прокуратура.

В Ростове 11 января в акватории реки Дон обнаружено загрязнение. Причиной стал разлив растворителя, используемого для покраски судов.

На месте инцидента проводится работа по устранению загрязнения с помощью специальных поглощающих веществ.

Водозабор для нужд города расположен выше по течению, поэтому попадание растворителя в систему водоснабжения исключено.

Росприроднадзор и полиция устанавливают масштабы и причины загрязнения.

По поручению Южного транспортного прокурора Сергея Сафинова на место происшествия направлены сотрудники Волго-Донской транспортной прокуратуры. Они будут контролировать процесс выяснения причин и устранения загрязнения.
Фото: Южная Транспортная прокуратура
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