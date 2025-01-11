Транспортная прокуратура контролирует расследование загрязнения реки Дон

Фото: Южная Транспортная прокуратура

Транспортная прокуратура взяла на контроль расследование загрязнения реки Дон химикатами. Об этом сообщила Южная Транспортная прокуратура.В Ростове 11 января в акватории реки Дон обнаружено загрязнение. Причиной стал разлив растворителя, используемого для покраски судов.На месте инцидента проводится работа по устранению загрязнения с помощью специальных поглощающих веществ.Водозабор для нужд города расположен выше по течению, поэтому попадание растворителя в систему водоснабжения исключено.Росприроднадзор и полиция устанавливают масштабы и причины загрязнения.По поручению Южного транспортного прокурора Сергея Сафинова на место происшествия направлены сотрудники Волго-Донской транспортной прокуратуры. Они будут контролировать процесс выяснения причин и устранения загрязнения.