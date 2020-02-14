Тела пропавших детей обнаружили в реке в Ростовской области



Погибших школьников обнаружили в реке в Ростовской области. Об этом рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.



По словам представителя донского Следкома, 10-летние Родион и Артем отправились утром в воскресенье, 16 февраля, на прогулку. Как позже удалось установить, школьники бродили по берегу реки Чир в станице Обливской. Именно там их стали искать после того, как они не вернулись домой.

- В ходе осмотра места происшествия следователем обнаружены следы от обуви пропавших детей, свидетельствующие о том, что они переходили реку по льду, - добавила Галина Гагалаева. - Сегодня, 17 февраля, в ходе поисковых мероприятий тела мальчиков обнаружены в реке недалеко от места их исчезновения.



По предварительным данным, ребята провалились под лёд и утонули.



В настоящее время следственные действия продолжаются. Устанавливают все обстоятельства происшествия. Назначены необходимые экспертизы.