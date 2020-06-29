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Студентка колледжа в Новочеркасске пыталась покончить с собой

Студентка колледжа в Новочеркасске пыталась покончить с собой
Фото: inpavposad.ru
В Новочеркасске студентка пыталась покончить с собой. Инцидент произошёл 30 июня, сообщает DonDay Новочеркасск.

Известно, что 17-летняя девушка училась в одном из местных колледжей. Её обнаружили в общежитии с травмами и тут же вызвали «скорую». Медики доставили пострадавшую в больницу, её удалось спасти.

Студентка — сирота, и на время учёбы она находилась под формальной опекой отдела образования городской администрации. Согласно установленной процедуре её поместили в психиатрическое отделение. Что подвигло девушку попытаться свести счёты с жизнью, неизвестно.

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