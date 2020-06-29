Студентка колледжа в Новочеркасске пыталась покончить с собой
Фото: inpavposad.ru
В Новочеркасске студентка пыталась покончить с собой. Инцидент произошёл 30 июня, сообщает DonDay Новочеркасск.
Известно, что 17-летняя девушка училась в одном из местных колледжей. Её обнаружили в общежитии с травмами и тут же вызвали «скорую». Медики доставили пострадавшую в больницу, её удалось спасти.
Студентка — сирота, и на время учёбы она находилась под формальной опекой отдела образования городской администрации. Согласно установленной процедуре её поместили в психиатрическое отделение. Что подвигло девушку попытаться свести счёты с жизнью, неизвестно.