Стало известно, какой в Ростовской области будет погода в сентябре

Стало известно, какой будет погода в Ростовской области в сентябре. О прогнозе синоптики Ростовского гидрометцентра рассказали порталу DonDay.ru.Сентябрь обещает быть теплым и практически без осадков. В начале месяца ожидается температура ночью до +15...+21 градусов, а днем столбики будут подниматься до +29...+34 градусов. Осадков в начале месяца не прогнозируется.Во второй половине месяца синоптики прогнозируют дожди с грозами. Однако ухудшение погодных условий будет не по всей области, а только в отдельных ее районах. Температура ночью будет +13...+18, а днем воздух прогреется до +22...+27 градусов в большинстве районов.Похолодание придет в Ростовскую область в конце сентября. Так, прогнозируется понижение температуры до +4...+9 градусов ночью, а в южных районах - до +15...+16 градусов. Однако днем в конце месяца будет тепло. Синоптики прогнозируют, что в первый месяц осени температура не будет ниже +20...+25 градусов.