Стали известны подробности нападения на водителя автобуса Азов - Пешково
Rostov.ru стали известны подробности нападения на водителя автобуса Азов - Пешково. Как выяснилось, шофер автобуса знал нападавшего и уже имел с ним конфликт.
Вечером 20 января в сети появилось видео, на котором окровавленного водителя транспорта осматривают медики. У него на руках и ногах - резаные раны. Очевидцы случившегося сообщили, что на шофера напал с ножом пассажир. Дебошир изрезал водителя, после чего скрылся с места ЧП.
Нападавшим оказался житель СНТ «Мичуринец-3», который решил вступиться за свою супругу. За несколько дней до Нового года женщина поскандалила с этим водителем. Шофер сделал замечание пассажирке за нецензурную брань. Та пожаловалась мужу, а он решил якобы по-мужски разобраться с обидчиком. Он подстерег водителя на автостанции и устроил там драку с ним. К счастью, их тогда разняли.
Как только закончились новогодние праздники, негодяй решил довести дело до конца. Вооружившись ножом, он пошел на остановку общественного транспорта поджидать нужный маршрут. Изрезав несчастного водителя, азовчанин вернулся домой.
В настоящее время нападавший задержан.