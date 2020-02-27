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В Ростове оштрафовали водителя автобуса, заблокировавшего движение на встречной полосе

В Ростове оштрафовали водителя автобуса, заблокировавшего движение на встречной полосе
В Ростове привлекли к ответственности водителя пассажирского автобуса, который заблокировал движение на встречной полосе. Инцидент произошёл 18 февраля на Большой Садовой.

Нарушение правил водителем общественного транспорта сняли на видео очевидцы. Шофёр выехал на встречную полосу и мешал проезду встречных автомобилей.
- В ходе проверки полицейские установили личность водителя. Им оказался 44-летний мужчина, - рассказал в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Ранее он уже привлекался к административной ответственности за маневрирование.

За нарушение, совершённое 18 февраля, водителю придётся заплатить штраф 5 000 рублей.

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