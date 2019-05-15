Стала известна личность парня, погибшего под колесами грузовика в Ростовской области



Стала известна личность парня, погибшего под колесами грузовика в Ростовской области. Погибшим оказался 21-летний Евгений из Краснодарского края. Такие данные приводит DonDay Новочеркасск.



Напомним, страшная авария произошла 16 мая около 23:30. Водитель грузовой машины «Мутсубиси Фусо» направлялся в сторону Новочеркасска. В какой-то момент мужчина отвлекся и не заметил, что прямо перед большегрузом дорогу переходят девушка и молодой человек. Чтобы избежать столкновения, водитель поехал направо. Однако в эту же сторону побежал пытавшийся спастись парень. Грузовик наехал на несчастного и протащил его еще 20 метров. Двигаясь по обочине, машина наехала и на девушку, которая к тому моменту перешла дорогу и шла к остановке.



В результате ДТП погиб 21-летний Евгений из Краснодарского края. Известно, что он служил по контракту в 150-й дивизии под Персиановкой.

16-летнюю девушку доставили в реанимацию. Она находится в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются медики.