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Стала известна личность парня, погибшего под колесами грузовика в Ростовской области

Стала известна личность парня, погибшего под колесами грузовика в Ростовской области
Стала известна личность парня, погибшего под колесами грузовика в Ростовской области. Погибшим оказался 21-летний Евгений из Краснодарского края. Такие данные приводит DonDay Новочеркасск.

Напомним, страшная авария произошла 16 мая около 23:30. Водитель грузовой машины «Мутсубиси Фусо» направлялся в сторону Новочеркасска. В какой-то момент мужчина отвлекся и не заметил, что прямо перед большегрузом дорогу переходят девушка и молодой человек. Чтобы избежать столкновения, водитель поехал направо. Однако в эту же сторону побежал пытавшийся спастись парень. Грузовик наехал на несчастного и протащил его еще 20 метров. Двигаясь по обочине, машина наехала и на девушку, которая к тому моменту перешла дорогу и шла к остановке.

В результате ДТП погиб 21-летний Евгений из Краснодарского края. Известно, что он служил по контракту в 150-й дивизии под Персиановкой.
16-летнюю девушку доставили в реанимацию. Она находится в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются медики.

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