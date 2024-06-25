В Ростовской области из-за замыкания светильника семья лишилась дома

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Из-за короткого замыкания потолочного светильника семья потеряла дом. Трагедия случилась 25 июня в поселке Московском Мартыновского района.По предварительным данным, пожар начался из-за неисправного потолочного светильника. Хозяева дома сначала пытались потушить огонь самостоятельно, но у них ничего не вышло.Когда приехали сотрудники МЧС, пламя распространилось на 74 квадратных метра. К счастью, пострадавших нет. Однако семья осталась без места жительства. От прежнего дома остались обугленные стены и пепел. Все сгорело дотла.- Причиной пожара стал аварийный режим работы точечного потолочного светильника, установленного в натяжном потолке, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.