Семилетний ребенок пострадал при падении обломков БПЛА в Ростовской области

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Семилетний ребенок получил ранения при падении обломков БПЛА в Ростовской области. Происшествие случилось ночью 5 января во время массовой атаки беспилотников на регион.Пострадавшего отвезли в больницу скорой медицинской помощи в городе Таганроге. Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, жизни малыша ничего не угрожает., что за ночь средства ПВО уничтожили над регионом 37 беспилотников. Повреждения получили жилые дома, автомобили и другое имущество граждан.