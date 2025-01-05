Семилетний ребенок пострадал при падении обломков БПЛА в Ростовской области
Семилетний ребенок получил ранения при падении обломков БПЛА в Ростовской области. Происшествие случилось ночью 5 января во время массовой атаки беспилотников на регион.
Пострадавшего отвезли в больницу скорой медицинской помощи в городе Таганроге. Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, жизни малыша ничего не угрожает.
Напомним, что за ночь средства ПВО уничтожили над регионом 37 беспилотников. Повреждения получили жилые дома, автомобили и другое имущество граждан.