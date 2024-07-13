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Ростовскую область 13 июля атаковали два беспилотника

Ростовскую область 13 июля атаковали два беспилотника
В Ростовской области ночью сбили два беспилотника. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Один из сбитых БПЛА упал на территорию нефтебазы в Цимлянском районе. В результате чего на предприятии начался крупный пожар около 4:00.

Огонь распространился на 200 квадратных метров. К тушению привлекли 49 пожарных и 14 единиц техники. К 8:00 на помощь приехал пожарный поезд.

Спустя шесть часов огнеборцам удалось ликвидировать горение. К счастью, в пожаре никто не пострадал.
Фото: Дондей
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