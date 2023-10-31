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Ростовское СИЗО № 1 закрыли из-за прорыва канализации

Ростовское СИЗО № 1 закрыли из-за прорыва канализации
Ростовское СИЗО № 1 закрыли из-за прорыва канализации. Коммунальная авария произошла 31 октября.

В учреждении забились канализационные трубы. Вода и нечистоты затопили уборную и следственный изолятор. В изолятор вызвали коммунальщиков. Весь день они прочищают трубы в СИЗО, чтобы устранить аварию. На время устранения засоров ограничены посещения арестованных и передача посылок.

Как сообщает ГУФСИН по Ростовской области, СИЗО будет закрыто до завершения ремонта.
Фото: Скрин.
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