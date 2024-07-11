Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Ростовские спасатели вытащили из реки Дон тонущего мужчину. Инцидент произошел 10 июля.Мужчина, житель Таганрога, захотел охладиться в реке и плавал вдоль берега. Однако в какой-то момент он обессилил, и он начал тонуть.К счастью, рядом стоял катер сотрудников МЧС. Пожарные поспешили на место происшествия и спасли горе-пловца. На мужчину надели спасательный жилет и поместили на пожарный катер.Медицинская помощь таганрожцу не потребовалась.