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Ростовские спасатели вытащили из реки Дон тонущего мужчину

Ростовские спасатели вытащили из реки Дон тонущего мужчину
Ростовские спасатели вытащили из реки Дон тонущего мужчину. Инцидент произошел 10 июля.

Мужчина, житель Таганрога, захотел охладиться в реке и плавал вдоль берега. Однако в какой-то момент он обессилил, и он начал тонуть.

К счастью, рядом стоял катер сотрудников МЧС. Пожарные поспешили на место происшествия и спасли горе-пловца. На мужчину надели спасательный жилет и поместили на пожарный катер.

Медицинская помощь таганрожцу не потребовалась.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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