Ростовские спасатели вытащили из реки Дон тонущего мужчину
Ростовские спасатели вытащили из реки Дон тонущего мужчину. Инцидент произошел 10 июля.
Мужчина, житель Таганрога, захотел охладиться в реке и плавал вдоль берега. Однако в какой-то момент он обессилил, и он начал тонуть.
К счастью, рядом стоял катер сотрудников МЧС. Пожарные поспешили на место происшествия и спасли горе-пловца. На мужчину надели спасательный жилет и поместили на пожарный катер.
Медицинская помощь таганрожцу не потребовалась.