Ростовские автовладельцы пожаловались на открытый люк на Шолохова

Фото: rostov roads

Автомобилисты в Ростове-на-Дону жалуются на открытый люк на проспекте Шолохова. Ловушка для водителей находится рядом с площадью Энергетиков. О ней 23 декабря сообщили горожане в соцсетях.Со слов очевидцев, дорожники убрали верхний слой асфальта и сняли крышку люка. Участок, на котором они работают, конечно же, никак не огородили.Некоторым водителям чудом повезло не угодить в яму. Если аварии избежать не получится, автовладелец рискует «влететь» на сумму ремонта.В администрации Ростова рассказали, что к опасному участку на проспекте Шолохова выехала бригада.