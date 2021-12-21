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Ростовские автовладельцы пожаловались на открытый люк на Шолохова

Ростовские автовладельцы пожаловались на открытый люк на Шолохова

Автомобилисты в Ростове-на-Дону жалуются на открытый люк на проспекте Шолохова. Ловушка для водителей находится рядом с площадью Энергетиков. О ней 23 декабря сообщили горожане в соцсетях.

Со слов очевидцев, дорожники убрали верхний слой асфальта и сняли крышку люка. Участок, на котором они работают, конечно же, никак не огородили.

Некоторым водителям чудом повезло не угодить в яму. Если аварии избежать не получится, автовладелец рискует «влететь» на сумму ремонта.

В администрации Ростова рассказали, что к опасному участку на проспекте Шолохова выехала бригада.
Фото: rostov roads
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