На проспекте Шолохова в Ростове спасатели достали из люка три трупа
В Ростове-на-Дону на проспекте Шолохова в люках рядом с проезжей частью нашли трупы троих мужчин. Происшествие случилось в обед 28 июля.
Горожане сообщили, что спасатели из люка вытащили три трупа. По словам очевидцев, рядом с канализационным отверстием лежала форма «Газпрома». Возможно, пострадавшие были работниками этой организации.
Медики, прибывшие на место инцидента, диагностировали смерть мужчин. Предположительно, причиной гибели стало отравление угарным газом.
В настоящее время место происшествие огородили. На Шолохова работают полиция, газовая служба и скорая помощь.
В пресс-службе ПАО «Газпром Газораспределение Ростов-на-Дону» рассказали, что сейчас идут следственные действия. Информация о ЧП будет немного позже.