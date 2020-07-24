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На проспекте Шолохова в Ростове спасатели достали из люка три трупа

На проспекте Шолохова в Ростове спасатели достали из люка три трупа

В Ростове-на-Дону на проспекте Шолохова в люках рядом с проезжей частью нашли трупы троих мужчин. Происшествие случилось в обед 28 июля.

Горожане сообщили, что спасатели из люка вытащили три трупа. По словам очевидцев, рядом с канализационным отверстием лежала форма «Газпрома». Возможно, пострадавшие были работниками этой организации.

Медики, прибывшие на место инцидента, диагностировали смерть мужчин. Предположительно, причиной гибели стало отравление угарным газом.

В настоящее время место происшествие огородили. На Шолохова работают полиция, газовая служба и скорая помощь.

В пресс-службе ПАО «Газпром Газораспределение Ростов-на-Дону» рассказали, что сейчас идут следственные действия. Информация о ЧП будет немного позже.

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