На проспекте Шолохова в Ростове спасатели достали из люка три трупа

В Ростове-на-Дону на проспекте Шолохова в люках рядом с проезжей частью нашли трупы троих мужчин. Происшествие случилось в обед 28 июля.Горожане сообщили, что спасатели из люка вытащили три трупа. По словам очевидцев, рядом с канализационным отверстием лежала форма «Газпрома». Возможно, пострадавшие были работниками этой организации.Медики, прибывшие на место инцидента, диагностировали смерть мужчин. Предположительно, причиной гибели стало отравление угарным газом.В настоящее время место происшествие огородили. На Шолохова работают полиция, газовая служба и скорая помощь.В пресс-службе ПАО «Газпром Газораспределение Ростов-на-Дону» рассказали, что сейчас идут следственные действия. Информация о ЧП будет немного позже.