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Ростовчанина подозревают в жестоком избиении собутыльника до смерти

Ростовчанина подозревают в жестоком избиении собутыльника до смерти
Житель донской столицы подозревается в избиении собутыльника до смерти. Происшествие случилось в Ростове в конце февраля.

По версии следствия, мужчины распивали алкоголь в сарае по улице Красноармейской. Во время пьянки приятели стали ругаться. В пылу злости один из них набросился на товарища с кулаками. Ростовчанин прекратил избивать собутыльника, когда тот уже стал терять сознание. Пострадавшего забрали в больницу, где он скончался от полученных травм.

- В отношении 27-летнего подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, возбудили уголовное дело, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Расследование продолжается. Если ростовчанина признают виновным, ему грозит от 5 лет лишения свободы.

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