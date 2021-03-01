Ростовчанина подозревают в жестоком избиении собутыльника до смерти

Житель донской столицы подозревается в избиении собутыльника до смерти. Происшествие случилось в Ростове в конце февраля.По версии следствия, мужчины распивали алкоголь в сарае по улице Красноармейской. Во время пьянки приятели стали ругаться. В пылу злости один из них набросился на товарища с кулаками. Ростовчанин прекратил избивать собутыльника, когда тот уже стал терять сознание. Пострадавшего забрали в больницу, где он скончался от полученных травм.- В отношении 27-летнего подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, возбудили уголовное дело, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Расследование продолжается. Если ростовчанина признают виновным, ему грозит от 5 лет лишения свободы.