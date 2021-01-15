Житель Ростовской области подозревается в избиении собутыльника до смерти

В Ростовской области мужчину подозревают в избиении собутыльника до смерти. Происшествие случилось 17 января в городе Гуково.По версии следствия, 34-летний подозреваемый у себя дома выпивал со знакомым. Напившись, мужчины начали ссориться. Вскоре конфликт перерос в драку, в ходе которой хозяин избил 51-летнего собутыльника. Удары пришлись в область головы и груди. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.- В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.