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Житель Ростовской области подозревается в избиении собутыльника до смерти

Житель Ростовской области подозревается в избиении собутыльника до смерти
В Ростовской области мужчину подозревают в избиении собутыльника до смерти. Происшествие случилось 17 января в городе Гуково.

По версии следствия, 34-летний подозреваемый у себя дома выпивал со знакомым. Напившись, мужчины начали ссориться. Вскоре конфликт перерос в драку, в ходе которой хозяин избил 51-летнего собутыльника. Удары пришлись в область головы и груди. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

- В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

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