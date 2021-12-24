Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Ростов-на-Дону сковали огромные пробки

Ростов-на-Дону сковали огромные пробки

В Ростове из-за массовых аварий образовались серьезные пробки. Сразу три ДТП произошли в разных частях города утром 27 декабря.

Судя по картам, две аварии случились на проспекте Михаила Нагибина, а также на пересечении улиц Цезаря Куникова и Шеболдаева. Третье ДТП произошло на проспекте Шолохова, в районе Пригородного автовокзала. Многочисленные аварии вкупе с дорожными работами стали причиной нескончаемых заторов. Водители простаивают в пробках и опаздывают на работу.

Автомобилистам рекомендуется заранее выбирать объездной маршрут, чтобы избежать пробки.
Фото: Яндекс Карты
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.