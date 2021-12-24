Ростов-на-Дону сковали огромные пробки
В Ростове из-за массовых аварий образовались серьезные пробки. Сразу три ДТП произошли в разных частях города утром 27 декабря.
Судя по картам, две аварии случились на проспекте Михаила Нагибина, а также на пересечении улиц Цезаря Куникова и Шеболдаева. Третье ДТП произошло на проспекте Шолохова, в районе Пригородного автовокзала. Многочисленные аварии вкупе с дорожными работами стали причиной нескончаемых заторов. Водители простаивают в пробках и опаздывают на работу.
Автомобилистам рекомендуется заранее выбирать объездной маршрут, чтобы избежать пробки.