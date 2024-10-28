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Родственники ищут бойца СВО из Челябинска, служившего в Ростовской области

Родственники ищут бойца СВО из Челябинска, служившего в Ростовской области
В ходе проведения СВО пропал 31-летний боец, проходивший службу в Ростовской области. Родственники разыскивают Дениса Бурова больше месяца.

До службы мужчина проживал в Челябинске. После подписания контракта с ВС РФ он отправился на спецоперацию. Бойца закрепили за воинской частью 78568. Она находится в городе Миллерово.

Последний раз Денис звонил близким 5 сентября. Спустя трое суток его признали без вести пропавшим. Если вы знаете, где может находиться Денис Буров, сообщите в полицию или волонтерам.
Фото: соцсети
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