В Гуково бетонные столбы ЛЭП рискуют упасть на пешеходов

Фото: соцсети

В городе Гуково Ростовской области, местные жители обеспокоенны состоянием столбов линий электропередачи. Фото в социальных сетях они опубликовали 28 октября.На кадрах видно, что столбы опасно накренились над пешеходными зонами, создавая реальную угрозу для прохожих.Наиболее опасные участки находятся на улице Болгарской, рядом с домом №12, на улице Гоголя, около дома №15, и в районе газовой заправки на улице Колодезной. У основания столбов появилась арматура, а в некоторых местах они уже вплотную приблизились к заборам жилых домов.Люди боятся, что при сильном ветре или обледенении столбы ЛЭП могут упасть на головы прохожих. Это также может привести к массовому отключению электричества, что оставит город без тепла и света в зимний период.