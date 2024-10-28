Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Гуково бетонные столбы ЛЭП рискуют упасть на пешеходов

В Гуково бетонные столбы ЛЭП рискуют упасть на пешеходов
В городе Гуково Ростовской области, местные жители обеспокоенны состоянием столбов линий электропередачи. Фото в социальных сетях они опубликовали 28 октября.

На кадрах видно, что столбы опасно накренились над пешеходными зонами, создавая реальную угрозу для прохожих.

Наиболее опасные участки находятся на улице Болгарской, рядом с домом №12, на улице Гоголя, около дома №15, и в районе газовой заправки на улице Колодезной. У основания столбов появилась арматура, а в некоторых местах они уже вплотную приблизились к заборам жилых домов.

Люди боятся, что при сильном ветре или обледенении столбы ЛЭП могут упасть на головы прохожих. Это также может привести к массовому отключению электричества, что оставит город без тепла и света в зимний период.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.