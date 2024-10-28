По пути из Ростова в Москву три человека пострадали в жутком ДТП

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В Каширском районе Воронежской области в аварии пострадали трое ростовчан. ДТП случилось 26 октября около 15:30 на трассе М-4 «Дон».По предварительным данным, водитель «Киа», ехавший из Ростова в Москву, не уступил дорогу автомобилю "Дэу". К сожалению, избежать столкновения не удалось.После столкновения «Киа» врезался в припаркованный грузовик «Ситрак». В результате аварии автомобиль «Киа» был сильно поврежден. У него сорвало крышу, двери, а сиденья из салона вылетели на проезжую часть.В результате ДТП в больницу были доставлены три человека: 25-летний водитель «Киа» и два его пассажира — 18-летний и 17-летний жители Ростова.