Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

По пути из Ростова в Москву три человека пострадали в жутком ДТП

По пути из Ростова в Москву три человека пострадали в жутком ДТП
В Каширском районе Воронежской области в аварии пострадали трое ростовчан. ДТП случилось 26 октября около 15:30 на трассе М-4 «Дон».

По предварительным данным, водитель «Киа», ехавший из Ростова в Москву, не уступил дорогу автомобилю "Дэу". К сожалению, избежать столкновения не удалось.

После столкновения «Киа» врезался в припаркованный грузовик «Ситрак». В результате аварии автомобиль «Киа» был сильно поврежден. У него сорвало крышу, двери, а сиденья из салона вылетели на проезжую часть.

В результате ДТП в больницу были доставлены три человека: 25-летний водитель «Киа» и два его пассажира — 18-летний и 17-летний жители Ростова.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.