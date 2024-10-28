Алексей Логвиненко: Госэкспертиза согласовала проект строительства детского сада в Левенцовском

Фото: Администрация Ростова.

В Ростове уделяется особое внимание развитию социальной инфраструктуры молодых районов. Один из таких районов - микрорайон Левенцовский.В честь Дня знаний в Левенцовском открылись два новых учебных заведения: второй корпус школы №115 и школа №72. Учебные заведения оборудованы по последнему слову техники, и ребята будут получать здесь самое лучшее образование. И еще одна особенность этих школьных комплексов – спортивные кластеры с футбольными полями и легкоатлетическими стадионами.- Теперь получено положительное заключение Государственной экспертизы на строительство детского сада в XI микрорайоне, - поделился глава администрации Ростова-на-Дону. - Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 130 мест с дневным пребыванием. Здесь будут заниматься семь групп детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.Детский сад будет построен с учетом современных требований к учреждениям образования. На улице для детей оборудуют игровые площадки с беседками и навесами для прогулок в любую погоду, а также спортивную зону. Кроме создания развивающей среды, комфортных групп и площадок для прогулок, здание будет приспособлено для маломобильных групп населения, оборудовано пандусами и лифтами. Кроме того, здание детского сада будет оснащено современной системой пожарной сигнализацией, камерами видеонаблюдения, а также организован пост охраны.Продолжительность строительных работ - 12 месяцев. К строительству планируют приступить уже в следующем году.