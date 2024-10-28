За убийство товарища будут судить жителя Матвеево-Курганского района

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В Ростовской области будут судить жителя Матвеево-Курганского района за убийство знакомого. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области 28 октября.Страшный инцидент произошел в августе 2024 года в поселке Матвеев Курган на улице 1-я Семилетка. В один из дней фигурант дела пришел в гости к своему другу. Мужчины вместе выпивали. Что-то пошло не так и между ними вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Мужчина до смерти забил своего товарища ножом и различными предметами.В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в СУ СКР по Ростовской области. Прокуратура Ростовской области сообщила, что данное уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.