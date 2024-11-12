Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Пропавший в Ростове-на-Дону 16-летний подросток был обнаружен мертвым

Пропавший в Ростове-на-Дону 16-летний подросток был обнаружен мертвым
Пропавший в Ростове-на-Дону 16-летний подросток был обнаружен мертвым. Об этом сообщает DonDay со ссылкой на сестру Сергея И. – Валентину.

Юноша покинул свой дом, не сообщив, куда направляется, 5 сентября. Когда Сергей не вернулся домой поздним вечером, его родственники начали беспокоиться и обратились в полицию. В дальнейшем к поискам присоединились волонтеры.

По факту исчезновения подростка Следственный комитет Ростовской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Правоохранители считали, что с несовершеннолетним могло что-то случиться. Кроме того, Сергея И. объявили в федеральный розыск.

К сожалению, юношу обнаружили мертвым. Место обнаружения Сергея и причины его смерти родные решили не разглашать.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.