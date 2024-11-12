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Пропавший в Ростове-на-Дону 16-летний подросток был обнаружен мертвым. Об этом сообщает DonDay со ссылкой на сестру Сергея И. – Валентину.Юноша покинул свой дом, не сообщив, куда направляется, 5 сентября. Когда Сергей не вернулся домой поздним вечером, его родственники начали беспокоиться и обратились в полицию. В дальнейшем к поискам присоединились волонтеры.По факту исчезновения подростка Следственный комитет Ростовской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Правоохранители считали, что с несовершеннолетним могло что-то случиться. Кроме того, Сергея И. объявили в федеральный розыск.К сожалению, юношу обнаружили мертвым. Место обнаружения Сергея и причины его смерти родные решили не разглашать.