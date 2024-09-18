Пропавшего 16-летнего подростка в Ростове-на-Дону объявили в федеральный розыск

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16-летнего Сергея Иванова, пропавшего в Ростове-на-Дону, объявили в федеральный розыск. Об этом DonDay рассказала его сестра Валентина.Уже две недели родные Сергея находятся в поисках, так как с 5 сентября о его местонахождении нет никаких сведений. Они обратились за помощью в полицию, а затем подключились волонтеры.Ориентировка на пропавшего подростка была распространена по всем городам и районам Ростовской области, а поиски вышли на федеральный уровень. Кроме того, по факту исчезновения Сергея Иванова было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По мнению следователей, подросток мог стать жертвой преступления.Сергей имеет рост 175 сантиметров и нормальное телосложение. У него серо-голубые глаза и русые волосы. Из особых примет — шрамы от ожогов на нижней части ног. Подросток может находиться в Западном жилом массиве или Батайске.Если вам известно, где может находиться Сергей, пожалуйста, сообщите по номеру: 8-900-13-43-101 (Валентина, сестра) или 112.