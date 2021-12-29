Пропавший в Ростовской области парень найден мертвым

Фото: Соцсети.

Пропавший в донском регионе 29-летний парень найден мертвым. Труп Дмитрия Бязрова обнаружили 9 января в одном из водоемов Белой Калитвы. Молодой человек провалился под лед и утонул.Детали его смерти устанавливают правоохранители. Дмитрий исчез 8 января. Утром от вышел от друзей, у которых гостил, и направился домой. Когда парень не вернулся, родственники забили тревогу: начали обзванивать знакомых и разместили в социальных сетях посты об исчезновении.К сожалению, молодого человека отыскали мертвым.