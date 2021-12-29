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Пропавший в Ростовской области парень найден мертвым

Пропавший в Ростовской области парень найден мертвым
Пропавший в донском регионе 29-летний парень найден мертвым. Труп Дмитрия Бязрова обнаружили 9 января в одном из водоемов Белой Калитвы. Молодой человек провалился под лед и утонул.

Детали его смерти устанавливают правоохранители. Дмитрий исчез 8 января. Утром от вышел от друзей, у которых гостил, и направился домой. Когда парень не вернулся, родственники забили тревогу: начали обзванивать знакомых и разместили в социальных сетях посты об исчезновении.

К сожалению, молодого человека отыскали мертвым.
Фото: Соцсети.
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