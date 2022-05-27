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Пропавшего в Ростовской области пенсионера нашли мертвым в реке

Пропавшего в Ростовской области пенсионера нашли мертвым в реке
В Ростовской области из реки выловили труп пожилого мужчины. Им оказался пропавший еще в 2021 году Алексей Карпушин из поселка Матвеев Курган.

Пенсионер пропал без вести еще 6 ноября прошлого года. Все эти месяцы родственники теплили надежду найти мужчину живым. Даже когда их позвали на опознание тела, они до конца надеялись, что это не он. Однако личные вещи и одежда пенсионера не оставили шансов.

Труп мужчины выловили из реки Миус. Предварительно известно, что на его теле нет следов насилия. Точную причину смерти утонувшего смогут определить только после ряда экспертиз.
Фото: Лиза Алерт.
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