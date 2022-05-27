Пропавшего в Ростовской области пенсионера нашли мертвым в реке

Фото: Лиза Алерт.

В Ростовской области из реки выловили труп пожилого мужчины. Им оказался пропавший еще в 2021 году Алексей Карпушин из поселка Матвеев Курган.Пенсионер пропал без вести еще 6 ноября прошлого года. Все эти месяцы родственники теплили надежду найти мужчину живым. Даже когда их позвали на опознание тела, они до конца надеялись, что это не он. Однако личные вещи и одежда пенсионера не оставили шансов.Труп мужчины выловили из реки Миус. Предварительно известно, что на его теле нет следов насилия. Точную причину смерти утонувшего смогут определить только после ряда экспертиз.