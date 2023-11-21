Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Пропавшего в Ростове Владимира Середина нашли мертвым спустя полгода

Пропавшего в Ростове Владимира Середина нашли мертвым спустя полгода
Пропавшего 52-летнего жителя Ростова-на-Дону нашли мертвым. Владимира Середина искали полгода.

Мужчина пропал в середине апреля. Когда о Владимире не было ничего известно на протяжении некоторого времени, родственники забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились к волонтерам поискового отряда за помощью.

В ноябре стало известно, что Владимир был найден мертвым. Что стало причиной гибели ростовчанина, не сообщается.
Лиза Алерт.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.