Пропавшего в Ростове Владимира Середина нашли мертвым спустя полгода

Лиза Алерт.

Пропавшего 52-летнего жителя Ростова-на-Дону нашли мертвым. Владимира Середина искали полгода.Мужчина пропал в середине апреля. Когда о Владимире не было ничего известно на протяжении некоторого времени, родственники забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились к волонтерам поискового отряда за помощью.В ноябре стало известно, что Владимир был найден мертвым. Что стало причиной гибели ростовчанина, не сообщается.