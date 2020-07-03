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Пропавшего в Ростове-на-Дону мужчину нашли мертвым

Пропавшего в Ростове-на-Дону мужчину нашли мертвым
Нуждающегося в медицинской помощи пропавшего мужчину нашли мертвым. О местонахождении ростовчанина Александра Строя не было информации несколько дней.

Как ранее говорилось, мужчина ушел из дома 5 июля, и с тех пор его никто не видел. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.

Спустя два дня поисков стало известно, что Александр найден мертвым. Что стало причиной смерти 59-летнего ростовчанина, выяснят следователи.

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