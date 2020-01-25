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Пропавшего в Крыму пенсионера разыскивают в Ростовской области

Пропавшего в Крыму пенсионера разыскивают в Ростовской области
В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести крымчанина. Житель Джанкоя пропал 10 января. Уже около трёх недель о 64-летнем Игоре Хамутинове нет никакой информации.

Родственники пенсионера написали заявление в полицию и обратились за помощью в поисковый отряд. Они рассказали, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Его рост — около 176 сантиметров, телосложение нормальное. У Игоря Анатольевича седые короткие волосы и голубые глаза. Он был одет в тёмно-коричневую куртку, с собой взял мужскую сумку.

Если вы встречали мужчину на фото, сообщите по номерам: 8-800-7-54-52 или 112.

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