Пропавшего в Крыму пенсионера разыскивают в Ростовской области



В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести крымчанина. Житель Джанкоя пропал 10 января. Уже около трёх недель о 64-летнем Игоре Хамутинове нет никакой информации.



Родственники пенсионера написали заявление в полицию и обратились за помощью в поисковый отряд. Они рассказали, что мужчина нуждается в медицинской помощи.



Его рост — около 176 сантиметров, телосложение нормальное. У Игоря Анатольевича седые короткие волосы и голубые глаза. Он был одет в тёмно-коричневую куртку, с собой взял мужскую сумку.



Если вы встречали мужчину на фото, сообщите по номерам: 8-800-7-54-52 или 112.